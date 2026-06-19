الخارجية الإيرانية: الترتيبات جارية لعقد اجتماع مع أمريكا خلال الأيام المقبلة

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19 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع لم يعد مُلحا بعدما جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنهاء الحرب إلكترونيا بين الجانبين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها.

(تغطية صحفةي إيناس العشري – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)