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الخارجية الإيرانية: الكويت والبحرين تتحملان مسؤولية الهجمات الأمريكية

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دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء بما وصفتها بالهجمات الأمريكية على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وعلى برج اتصالات في جزيرة قشم، وقالت إنها تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.

وقالت الوزارة إن الكويت والبحرين تتحملان “مسؤولية مباشرة وواضحة” عن هذه الهجمات، وقالت إنه أراضيهما ومنشآتهما استخدمت لدعم العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

ووأضافت أن طهران تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس، وإنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة للرد، ومن بينها استهداف مصدر أي هجمات في المستقبل.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

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