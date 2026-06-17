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الخارجية الإيرانية: المحادثات مع أمريكا الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة

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18 يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إن المحادثات التي كانت مزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة.

وأوضح “كان اجتماع الجمعة مؤكدا حتى قبل ساعات قليلة، ولكن بعد أن تقرر أن يوقع رئيسا البلدين (إيران والولايات المتحدة) على الاتفاق، تقرر تعليق النظر في اجتماع الجمعة بشكل مؤقت”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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