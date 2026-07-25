الخارجية الإيرانية: الهجوم الأوكراني على سفينة ببحر قزوين أسفر عن مقتل بحار

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25 يوليو تَمُّوز (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت اليوم السبت إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.

ووصفت طهران الواقعة بأنها عمل عدواني، مضيفة أنها ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي، واتهمت أوكرانيا بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق اليوم إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)