الخارجية الإيرانية: طهران تندد بالهجوم الأمريكي على أراضيها

دبي 28 مايو أَيار (رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الخميس إن طهران تندد بالهجوم الأمريكي على مناطق في بندر عباس.

وأضاف بقائي أن إيران تعبر أيضا عن تضامنها مع سلطنة عمان بعد “تهديدات مسؤولين أمريكيين”، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف عمان إذا لم “تتصرف مثل أي دولة أخرى” فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز.

(تغطية صحفية أحمد الإمام والولي الولي – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)