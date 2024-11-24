الخارجية الإيرانية: طهران ستجري محادثات نووية وإقليمية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 29 نوفمبر

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأحد إن إيران ستجري محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 29 نوفمبر تشرين الثاني بشأن القضايا النووية والإقليمية.

ولم يذكر مكان إجراء المحادثات لكن وكالة كيودو للأنباء اليابانية ذكرت في وقت سابق أن ممثلي الدول الأربع سيجتمعون في جنيف في 29 نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران.