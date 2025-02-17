الخارجية الإيرانية: طهران لن تتردد في الدفاع عن برنامجها النووي

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دبي (رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن طهران تدافع عن برنامجها النووي ولن تتردد في مواصلة ذلك.

جاء ذلك بعد يوم من تعهد إسرائيل والولايات المتحدة بالتصدي لطموحات إيران النووية.

وأضاف بقائي “برنامج إيران النووي السلمي مستمر، وهو قائم على مدى العقود الثلاثة الماضية على أساس حقوق إيران بصفتها عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية… بالتأكيد لن نظهر أي تهاون في هذا الصدد”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بعد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس إن إسرائيل والولايات المتحدة عازمتان على إحباط طموحات إيران النووية ونفوذها في الشرق الأوسط.

وقال روبيو “خلف كل جماعة إرهابية.. خلف كل عمل من أعمال العنف.. خلف كل أنشطة تؤدي لزعزعة الاستقرار.. وخلف كل شيء يهدد السلام والاستقرار للملايين من الناس الذين يعتبرون هذه المنطقة وطنهم.. تقف إيران”.