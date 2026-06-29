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الخارجية الإيرانية: لا محادثات مع أمريكا في الأيام المقبلة

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29 يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إنه لا توجد محادثات مقررة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مضيفا أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن ذلك لا علاقة له بزيارة مسؤولين أمريكيين إلى البلد الخليجي.

وأضاف بقائي في بيان أن طهران لم تبدأ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي إذ يتطلب ذلك تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم، وهو ما يمثل أولوية لإيران حاليا.

(تغطية صحفية الولي الولي ومنة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية