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الخارجية الإيرانية: لم يجر بحث الملف النووي في محادثات سويسرا أمس

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دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين إن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات أمس الأحد مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وأضاف بقائي أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفقا للإجراءات المتبعة، رهنا بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية