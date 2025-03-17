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الخارجية الإيرانية: محتوى رسالة ترامب لإيران مماثل لتصريحاته

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قالت إيران الاثنين إن الرسالة التي تلقتها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا لإبرام اتفاق نووي مع الجمهورية الإسلامية، هي انعكاس لتصريحاته العلنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران إن “فحوى الرسالة غير بعيد جدا عن تصريحات ترامب العلنية وهو تكرار لبعض النقاط الرئيسية”.

وأضاف “سيتم تقديم ردّنا عبر القنوات المناسبة فور استكمال التقييم”.

وسلّم الدبلوماسي الإماراتي أنور قرقاش الرسالة الموجّهة من ترامب إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، إلى طهران الأربعاء الماضي.

وفي اليوم ذاته، استبعد خامنئي عقد محادثات مع الولايات المتحدة.

وأفاد بأن المفاوضات المقترحة “لن تؤدي إلى رفع العقوبات”، بل ستتسبب بـ”تشديدها”.

وفرض ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في كانون الثاني/يناير مجددا سياسته للعقوبات القائمة على “الضغوط القصوى” ضد إيران، في استكمال لنهجه في ولايته الأولى.

تهدف هذه المقاربة الأميركية إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، وهو أمر تنفي الجمهورية الإسلامية سعيها إليه.

مز-اب/لين/غ ر

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