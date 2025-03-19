الخارجية البلغارية: مقتل موظف بلغاري بالأمم المتحدة في قطاع غزة

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان استنادا لمعلومات أولية إن بلغاريا يعمل في الأمم المتحدة قتل يوم الأربعاء في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بعد إبلاغ بلغاريا بنتائج التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في الظروف المحيطة بالواقعة.

وقال سفير إسرائيل لدى صوفيا يوسف ليفي سفاري في منشور على فيسبوك “تُعبر إسرائيل عن حزنها لوفاة المواطن البلغاري، وهو موظف في الأمم المتحدة، اليوم في قطاع غزة”، مضيفا أنه لا يبدو حتى الآن أن لوفاته صلة بعمليات الجيش الإسرائيلي.

وكتب “نؤكد أن التحريات الأولية لم تُظهر أي صلة بنشاط جيش الدفاع الإسرائيلي”.

واستأنف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة وأصدر أوامر جديدة للسكان بإخلاء مناطق تشهد عمليات عسكرية.