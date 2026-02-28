The Swiss voice in the world since 1935
الخارجية الروسية: لافروف يبحث الوضع في إيران مع نظيره القطري

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 28 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت أن الوزير سيرجي لافروف بحث الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وهاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران اليوم، مستهدفة كبار قادتها وداعية إلى الإطاحة بحكومتها، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل ودول الخليج المجاورة.

وورد في البيان أن لافروف ونظيره القطري دعيا إلى إنهاء أي عمل عسكري قد يزعزع استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “كان هناك إجماع عام على الحاجة إلى العودة العاجلة إلى العملية السياسية والدبلوماسية بهدف حل جميع القضايا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وجمهورية إيران الإسلامية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

