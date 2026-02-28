الخارجية السعودية تندد بالهجمات الإيرانية على الرياض والمنطقة الشرقية

reuters_tickers

1دقيقة

28 فبراير شباط (رويترز) – أكدت السعودية في بيان صادر اليوم السبت عن وزارة الخارجية أن إيران هاجمت الرياض والمنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في البيان إن المملكة تعبر “عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة و بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت أن الهجمات “جاءت على الرغم من عِلم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير سها جادو)