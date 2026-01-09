الخارجية الصينية: مبعوث صيني زار إسرائيل ورام الله قبل أيام

بكين 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة إن مبعوثا صينيا زار إسرائيل ورام الله قبل أيام والتقى بمسؤولين كبار من الجانبين.

وأضافت الوزارة أن تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لملف الشرق الأوسط زار إسرائيل من الثلاثاء إلى الخميس وعقد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين منهم وزير الخارجية جدعون ساعر “وتبادل معه وجهات النظر بشأن القضايا الملحة في المنطقة”.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة أيضا أنه زار رام الله في الضفة الغربية يوم الأربعاء وعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ناقشا خلاله العلاقات الصينية الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

