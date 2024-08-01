الخارجية الصينية: نأمل في أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة قريبا

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بكين (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان يوم الخميس إن الصين تأمل في أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة في أقرب وقت ممكن، وذلك ردا على سؤال بشأن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران.

وتابع جيان خلال مؤتمر صحفي دوري “الصين تتطلع بصدق إلى أن تتمكن جميع الفصائل الفلسطينية، على أساس مصالحة داخلية، من إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن”.