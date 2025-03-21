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الخارجية العراقية: مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية العراقية إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا ثماني طلقات نارية على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول بتركيا يوم الجمعة.

وأضافت في بيان “وفور وقوع الحادث، توجه القنصل العام العراقي وممثلو القنصلية إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث قامت السلطات الأمنية التركية بإغلاق الشارع… وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة”.

وأكدت الخارجية العراقية “متابعتها المستمرة مع الجهات التركية المختصة لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة”.

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