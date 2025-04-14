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الخارجية الفلسطينية تدين “الهجوم غير المبرر” لنتانياهو ونجله على الرئيس الفرنسي

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دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإثنين ما وصفته بأنه هجوم “غير مبرر” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ونجله على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه فكرة قيام دولة فلسطينية. 

وقالت الوزارة في بيان “تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ونجله ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين”.

ورأى نتانياهو  الأحد أن ماكرون يرتكب “خطأ جسيما” بترويجه لفكرة دولة فلسطينية، مؤكدا أن بلاده لا تقبل “دروسا في الأخلاق حول إقامة دولة فلسطينية تهدد وجود إسرائيل”. 

وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في حزيران/يونيو خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي موجة من الاحتجاجات في صفوف اليمين واليمين المتطرف في فرنسا مما دفعه إلى نشر توضيح الجمعة عبر حسابه على منصة إكس.

وقال ماكرون “أنا أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمان، وأن يعترف جيرانهما بهما كدولتين”.

وأضاف “أبذل كل ما بوسعي مع شركائنا للوصول إلى هذا الهدف من السلام. نحن بحاجة حقيقية إليه”.

وأتى كلام نتانياهو بعدما علق نجله يائير نتانياهو على تصريحات ماكرون بشكل لاذع بقوله “تبا لك!”.

وقد انتقد بنيامين نتانياهو نبرة نجله واعتبرها “غير مقبولة”.

ها/غ ر

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