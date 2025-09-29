الخارجية القطرية: نتنياهو تعهد بعدم مهاجمة قطر مجددا في اتصال مع ترامب

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد يوم الاثنين بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى في المستقبل خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء القطري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوزارة في بيان “قدم رئيس وزراء إسرائيل خلال الاتصال اعتذاره عن هذا الهجوم وانتهاك السيادة القطرية ما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)