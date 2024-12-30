الخارجية الكويتية: الوزير وأمين عام مجلس التعاون الخليجي يصلان إلى سوريا

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(رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الكويتية يوم الاثنين أن الوزير عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي وصلا إلى سوريا.

وبثت قناة الجزيرة القطرية لقطات للدبلوماسيين الكويتيين وهما يجتمعان مع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال البيان “تأتي هذه الزيارة في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعبيرا بتمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق”.