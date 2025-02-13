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الخرطوم: “لا عقبات” أمام إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان على البحر الأحمر

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أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف خلال زيارة إلى موسكو الأربعاء أنّ “لا عقبات” أمام سعي روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية في السودان على ساحل البحر الأحمر.

وتتطلّع موسكو منذ سنوات لإنشاء قاعدة بحرية لها قرب مدينة بورتسودان.

وقال وزير الخارجية السوداني إنّ الخرطوم وموسكو “متفقّان تماما” بشأن هذه المسألة، من دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف “نحن متّفقون تماما بشأن هذه المسألة، ولا توجد أيّ عقبات على الإطلاق”.

وأكّد الوزير السوداني أنّ “هذه أيضا مسألة سهلة”.

من جهته، لم يعلّق لافروف على تصريح نظيره السوداني بشأن القاعدة العسكرية.

واعتمد السودان عسكريا على روسيا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في 2019 بعد ثلاثة عقود في السلطة اتّسمت بعزلة دولية وبعقوبات أميركية صارمة.

وفي عهد البشير أبرمت الخرطوم وموسكو اتفاقا مدّته 25 عاما يتيح لروسيا أن تبني وتشغّل قاعدة عسكرية بحرية على البحر الأحمر.

لكن بعد الإطاحة بالبشير وضع الجيش السوداني هذا الاتفاق “قيد المراجعة”.

ومنذ ذلك الحين ومصير هذه القاعدة غير واضح.

وزاد مصير هذه القاعدة غموضا في ظلّ الحرب الأهليةالمستعرة في السودان منذ 2023.

بور/بم

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