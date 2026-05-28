الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على مبيعات الجيش الإيراني

واشنطن 28 مايو أَيار (رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الخاصة بالجيش الإيراني رغم توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على ثماني سفن تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه السفن ناقلة النفط فلورا التي ترفع علم جزر المارشال وناقلة النفط هاونكايو التي ترفع علم جزر القمر وناقلة النفط إيل جاب التي ترفع علم بنما.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية بهدف إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية”.

ولم يصدق الرئيس دونالد ترامب بعد على الاتفاق في الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. وأحدث الصراع اضطرابا في الأسواق العالمية بسبب إغلاق المضيق الحيوي قبالة سواحل إيران وسلطنة عمان، والذي كان يمر من خلاله 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أكثر من 15 كيانا منها شركة ورث سين إنرجي المحدودة في هونج كونج وشركة سيمفوني شيبنج آند ماريتايم مانجمنت في دبي وشركة مهدييف تريدنج في هونج كونج أيضا.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)