الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على مبيعات نفط الجيش الإيراني

واشنطن 28 مايو أَيار (رويترز) – أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط التي يجريها الجيش الإيراني رغم توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على ثماني سفن تشارك في نقل الخام الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه السفن ناقلة النفط فلورا التي ترفع علم جزر المارشال وناقلة النفط هاونكايو التي ترفع علم جزر القمر وناقلة النفط إيل جاب التي ترفع علم بنما.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عوائدها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية”.

ولم يصدق الرئيس دونالد ترامب بعد على الاتفاق.

وتسببت الحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط، في اضطراب الأسواق العالمية نتيجة إغلاق المضيق الحيوي قبالة سواحل إيران وسلطنة عمان، والذي كان يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على أكثر من 15 كيانا منها شركة ورث سين إنرجي المحدودة في هونج كونج وشركة سيمفوني شيبنج آند ماريتيم مانجمنت في دبي وشركة مهدييف تريدنج في هونج كونج أيضا.

وقالت وزارة الخزانة إن بعض الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات تستخدم أيضا البنية التحتية لمبيعات النفط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية للحصول على منتجات نفطية من خارج إيران.

وذكرت أن شركة ورث سين، على سبيل المثال، تورد منتجات مكررة لشركة النفط الوطنية الإيرانية لصالح شركة سبهر إنرجي جهان، ذراع مبيعات النفط التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

(إعداد محمود سلامة ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)