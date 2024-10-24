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الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على مسؤول شراء الأسلحة في الجيش السوداني

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على ميرغني إدريس سليمان، وهو شخصية بارزة ساهمت في جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة تخوض بها الحرب ضد قوات الدعم السريع.

وجاء في البيان أن إدريس بصفته مدير منظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الرئيسية للجيش السوداني في شراء الأسلحة “كان … أساس صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب ونطاقها”.

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “إجراء اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في شراء الأسلحة واستمرار العنف وإطالة أمد القتال في السودان”.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية العام الماضي.

ولم يرد الجيش السوداني بعد على طلب للتعليق.

وسيطرت قوات الدعم السريع على مناطق كبيرة من السودان في صراع مع الجيش تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأسفرت الحرب عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص ومعاناة سكان بعض المناطق من الجوع الشديد أو المجاعة، وجذبت تدخلا من قوى أجنبية قدمت دعما ماديا للجانبين.

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