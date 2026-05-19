الخطوط البريطانية تؤجل استئناف رحلاتها للشرق الأوسط إلى أول أغسطس
19 مايو أيار (رويترز) – أرجأت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” استئناف رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب شهرا حتى أول أغسطس.
جاء ذلك في إشعار على موقع الشركة على الانترنت اليوم الثلاثاء.
ودفعت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران عشرات شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها من المنطقة وإليها منذ بدء الصراع في أواخر فبراير شباط.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان “نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط، أجرينا المزيد من التغييرات على جدول رحلاتنا لتوفير قدر أكبر من الوضوح لعملائنا”.
وكانت الشركة أعلنت في أبريل نيسان أنها تخطط لتقليل رحلاتها إلى الشرق الأوسط عند استئناف الخدمة، مع إلغاء رحلاتها لجدة على نحو دائم.
وتخطط الشركة كذلك لتقليص رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا.
وقال المتحدث “نراقب الوضع باستمرار ونتواصل مباشرة مع العملاء المتضررين لتقديم مجموعة من الخيارات لهم”.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)