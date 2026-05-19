The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الخطوط البريطانية تؤجل استئناف رحلاتها للشرق الأوسط إلى أول أغسطس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 مايو أيار (رويترز) – أرجأت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” استئناف رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب شهرا حتى أول أغسطس.

جاء ذلك في إشعار على موقع الشركة على الانترنت اليوم الثلاثاء.

ودفعت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران عشرات شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها من المنطقة وإليها منذ بدء الصراع في أواخر فبراير شباط.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان “نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط، أجرينا المزيد من التغييرات على جدول رحلاتنا لتوفير قدر أكبر من الوضوح لعملائنا”.

وكانت الشركة أعلنت في أبريل نيسان أنها تخطط لتقليل رحلاتها إلى الشرق الأوسط عند استئناف الخدمة، مع إلغاء رحلاتها لجدة على نحو دائم.

وتخطط الشركة كذلك لتقليص رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا.

وقال المتحدث “نراقب الوضع باستمرار ونتواصل مباشرة مع العملاء المتضررين لتقديم مجموعة من الخيارات لهم”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية