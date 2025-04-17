الخطوط الجوية السورية تستأنف الرحلات المباشرة إلى الإمارات يوم الأحد

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القاهرة (رويترز) – قالت مؤسسة الخطوط الجوية السورية يوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى الإمارات اعتبارا من يوم الأحد، حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وأوضحت المؤسسة أنه “سيتم حاليا ‏تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين ‏والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا قريبا”.

وأضافت “‏سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على ‏رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي ‏الثلاثاء والجمعة”.