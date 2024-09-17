الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

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(رويترز) – قالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) يوم الثلاثاء إنها ستعلق رحلاتها من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية لكل من بيروت وتل أبيب حتى 19 سبتمبر أيلول بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط.

وأضافت أن العمليات ستستأنف بعد تقييم الوضع.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت مجموعة لوفتهانزا تعليق جميع الرحلات من تل أبيب وطهران وإليهما وقالت إنها ستتجنب المجال الجوي لكل من إسرائيل وإيران حتى يوم الخميس.