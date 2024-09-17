مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) يوم الثلاثاء إنها ستعلق رحلاتها من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية لكل من بيروت وتل أبيب حتى 19 سبتمبر أيلول بسبب تصاعد المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط.

وأضافت أن العمليات ستستأنف بعد تقييم الوضع.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت مجموعة لوفتهانزا تعليق جميع الرحلات من تل أبيب وطهران وإليهما وقالت إنها ستتجنب المجال الجوي لكل من إسرائيل وإيران حتى يوم الخميس.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
46 إعجاب
43 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
74 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية