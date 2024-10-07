الخطوط الجوية الفرنسية تمدّد تعليق رحلاتها الى تل أبيب وبيروت

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” و”ترانسافيا” المنخفضة التكلفة التابعة لها الإثنين تمديد تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر وإلى بيروت حتى 26 منه “بسبب الوضع الأمني”.

وأكدت الشركتان التابعتان لمجموعة “إير فرانس-كاي أل إم” أن “استئناف العمليات سيظل خاضعا لتقييم الوضع”. وكانت الرحلات معلقة حتى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر على أقل تقدير.

وأضاف البيان “سيتم إخطار العملاء المعنيين بشكل فردي وسيتم تقديم حلول التأجيل أو إعادة الأموال لهم”.

تأتي الخطوة في ضوء التوتر في الشرق الأوسط حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، بينما نفذت إيران هجوما صاروخيا على اسرائيل ردا على اغتيال الدولة العبرية شخصيات موالية لها.

تك/شي/ود