الخطوط الجوية القطرية تطلب 20 طائرة بوينغ 777 للرحلات الطويلة

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طلبت شركة الخطوط الجوية القطرية 20 طائرة بوينغ 777X للرحلات الطويلة بقيمة 8,8 مليارات دولار وفق قائمة الأسعار، في دفعة إلى الأمام لشركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة في اليوم الثاني من معرض فارنبره للطيران.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر محمد المير “تعلن الخطوط الجوية القطرية بفخر توسيع الطلب القائم لطائرات بوينغ 777X بعشرين طائرة إضافية، ليصل مجموع طائرات بوينغ 777X إلى 94”.

وأضاف “نحن.. رائدون في القطاع ونشغّل أحد أحدث الأساطيل في العالم إذ نقدّم ابتكارا وجودة لا مثيل لهما. وفيما نبقي عيننا على المستقبل، نواصل ضمان عدم حصول ركاب الخطوط القطرية إلا على أفضل المنتجات والخدمات المتاحة في القطاع”.

وبينما تبلغ قيمة الطلبية 8,8 مليار دولار وفق قائمة الأسعار إلا أن كبار الزبائن في عالم الطيران يحصلون عادة على خصومات كبيرة من شركات تصنيع الطائرات.

بدأت بوينغ 777X رحلاتها التجريبية هذا الشهر تحضيرا للمصادقة على دخولها في الخدمة. ويتوقع بأن يتم ذلك عام 2025، أي بتأخير بخمس سنوات عن الموعد المحدد.

جاء الإعلان في اليوم الثاني من معرض فارنبره للطيران الذي تتنافس فيه عادة شركتا ايرباص وبوينغ للحصول على طلبات بمليارات الدولارات.

مرا-رفج/لين/غد