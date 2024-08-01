الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت بعد الأحد

1دقيقة

الكويت (رويترز) – أعلنت الخطوط الجوية الكويتية يوم الخميس إيقاف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد يوم الأحد، في أحدث رد فعل من شركات الطيران على احتمالات اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان إن آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في يوم الأحد “وذلك نظرا للظروف الراهنة”.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا منذ شهور وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.