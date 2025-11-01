الخطوط الجوية النمسوية تعلن استئناف رحلاتها إلى إيران

أعلنت شركة الخطوط الجوية النمسوية أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران الأحد، بعد تعليق استمر نحو خمسة أشهر بسبب الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

بدورها، أعربت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها استئناف رحلاتها إلى طهران اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، مضيفة أنها ستكشف في وقت لاحق الموعد المحدد.

وقالت الخطوط الجوية النمسوية إن أول رحلة لها إلى طهران ستنطلق الأحد الساعة 17,35 (18,35 ت غ).

ولفتت الشركة في بيان إلى إن فريق الأمن التابع لها يواصل “تقييم التطورات في جميع أنحاء المنطقة من كثب”.

وأكدت “سلامة طاقمنا وركابنا هي دائما أولويتنا القصوى”.

على غرار شركات أخرى، أوقفت كل من الخطوط الجوية النمسوية ولوفتهانزا رحلاتهما في حزيران/يونيو بعد اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

والخطوط الجوية النمسوية جزء من مجموعة لوفتهانزا الأوسع نطاقا والتي تضم أيضا يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية.

