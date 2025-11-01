The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الخطوط الجوية النمسوية تعلن استئناف رحلاتها إلى إيران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة الخطوط الجوية النمسوية أنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران الأحد، بعد تعليق استمر نحو خمسة أشهر بسبب الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

بدورها، أعربت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها استئناف رحلاتها إلى طهران اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، مضيفة أنها ستكشف في وقت لاحق الموعد المحدد.

وقالت الخطوط الجوية النمسوية إن أول رحلة لها إلى طهران ستنطلق الأحد الساعة 17,35 (18,35 ت غ).

ولفتت الشركة في بيان إلى إن فريق الأمن التابع لها يواصل “تقييم التطورات في جميع أنحاء المنطقة من كثب”.

وأكدت “سلامة طاقمنا وركابنا هي دائما أولويتنا القصوى”. 

على غرار شركات أخرى، أوقفت كل من الخطوط الجوية النمسوية ولوفتهانزا رحلاتهما في حزيران/يونيو بعد اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

والخطوط الجوية النمسوية جزء من مجموعة لوفتهانزا الأوسع نطاقا والتي تضم أيضا يورووينغز، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية.

سر/ح س/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية