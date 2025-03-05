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الخميس موعدا جديدا لإطلاق الرحلة التجارية الأولى لصاروخ “أريان 6”

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حُدد الخميس موعدا جديدا لإطلاق الرحلة التجارية الأولى لصاروخ “أريان 6” الأوروبي من كورو في غويانا الفرنسية حاملا قمرا اصطناعيا عسكريا فرنسيا، على ما أعلنت شركة “أريان سبايس” الأربعاء، بعدما أرجئ الاثنين بسبب “خلل اكتُشف في المعدّات الأرضية”.

وأوضحت الشركة في بيان أن “عمليات التحقق التي أجريت على المعدات الأرضية المرتبطة بمنصة الإطلاق” بعد “محاولة 3 آذار/مارس، باتت تتيح (…) النظر في إجراء الإطلاق في 6 آذار/مارس 2025 في الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي في كورو”، أي 16,24 بتوقيت غرينتش.

وأكد البيان أن “صاروخ +أريان 6+ والقمر الاصطناعي المصاحب له +سي إس أو 3+ في وضع مستقر وآمن”.

وألغيت عملية الإطلاق الاثنين قبل ثلاثين دقيقة من الموعد المقرر للإقلاع، بسبب خلل في صمام أحد الأنابيب التي تزود منصة الإطلاق بالوقود.

وكانت المهمة مقررة بداية في كانون الاول/ديسمبر، ثم حُدد موعدها في 26 شباط/فبراير، قبل أن تؤجَّل إلى 3 آذار/مارس، وهو أمر شائع في القطاع الفضائي.

ولهذه المهمة دلالات رمزية مهمة إذا تهدف إلى تعزيز استقلالية المهمات الفضائية الأوروبية، في سياق من التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وستكون الرحلة أول عملية إطلاق “تشغيلية” للقمر الاصطناعي الفرنسي “سي اس او – 3” CSO-3 المخصص للمراقبة العسكرية والذي سيتم وضعه في المدار على ارتفاع 800 كيلومتر.

وهذا القمر هو الثالث والأخير ضمن برنامج مشترك بين دول أوروبية تقودها فرنسا، بهدف وضع كوكبة من الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأرض لأغراض الدفاع والأمن.

نيو-بل/ب ح/غ ر

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