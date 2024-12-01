الخوذ البيضاء: غارات جوية في شمال غرب سوريا تقتل 25 شخصا

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(رويترز) – قالت منظمة إنسانية تديرها المعارضة السورية وتعرف باسم الخوذ البيضاء على منصة إكس إن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا في شمال غرب سوريا في غارات جوية نفذتها الحكومة السورية وروسيا يوم الأحد.

كانت مصادر عسكرية ذكرت في وقت سابق أن طائرات مقاتلة روسية وسورية قصفت مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في شمال البلاد.

وسيطرت المعارضة المسلحة على محافظة إدلب في أعقاب شن هجوم مباغت يعد الأكثر جرأة منذ سنوات خلال الحرب الأهلية التي شهدت توقف القتال عند خطوطها الأمامية إلى حد بعيد منذ عام 2020.

وفي أكبر تحد للرئيس بشار الأسد منذ سنوات، اجتاحت قوات المعارضة مدينة حلب، شرقي محافظة إدلب، ليل الجمعة، ما اضطر الجيش إلى إعادة الانتشار.

وتوعد الأسد بالقضاء على مقاتلي المعارضة، وقال في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية “الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها”.