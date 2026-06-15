الداخلية السورية: مقتل فرد بقوات الأمن في هجوم بالرقة

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15 يونيو حزِيران (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين إن أحد أفراد قوات الأمن الداخلي قُتل خلال إحباط هجوم شنه مسلحان من تنظيم الدولة الإسلامية على أحد مقرات قيادة القوات في مدينة الرقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “مهاجمين انتحاريين” حاولا اقتحام المقر. وأضافت أن قوات الأمن “اشتبكت معهما وتمكنت من تحييد أحدهما، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بواسطة سترة ناسفة بعد محاصرته”.

وأضاف البيان أن ثلاثة آخرين من عناصر الأمن أصيبوا أيضا في الهجوم.

وفي وقت سابق نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل اثنين على الأقل من موظفي الوزارة في هجوم انتحاري استهدف معسكرا تابعا للوزارة في مدينة الرقة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في فبراير شباط بدء مرحلة جديدة من العمليات ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، ونفذ منذ ذلك الحين سلسلة من الهجمات أحدها أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن قرب الرقة.

وانضمت حكومة الشرع العام الماضي إلى تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وشارك الشرع شخصيا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية عندما كان زعيما لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال الحرب الأهلية في سوريا لكنه قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة عام 2016.

وفي ذروة قوته خلال الحرب الأهلية السورية قبل عقد سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على نحو ربع مساحة سوريا أو أكثر لكن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نجح في طرده منها بمساعدة فصائل مسلحة أخرى.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وتالا رمضان ومحمد الجبالي – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج )