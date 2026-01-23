الداخلية السورية تسيطر على سجن الأقطان في الرقة

reuters_tickers

1دقيقة

23 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة إنها سيطرت على سجن الأقطان في الرقة بشمال شرق سوريا، الذي كان تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها “تسلمت إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة مؤخرا، سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد… شُكلت فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله”.

ويضم السجن نزلاء مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، وشهد اشتباكات في محيطه بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)