الولايات المتحدة وإيران ستوقّعان مذكرة تفاهم في منتجع بورغنشتوك السويسري

ووفقاً للتقارير، تم اقتراح بورغنستوك كموقع من قبل أطراف النزاع ووسطاءهما، باكستان وقطر. Keystone-SDA

من المقرر أن يشهد منتجع بورغنشتوك بوسط سويسرا، الذي سبق أن استضاف قمة السلام بشأن أوكرانيا عام 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الجمعة المقبل.

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أكدت وزارة الخارجية السويسرية موقع الاجتماع لوكالة الأنباء كيستون-إس دي إيه، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ. وقالت الوزارة إنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر منذ عدة أيام، بهدف تسهيل اجتماع لبحث التوقيع المحتمل على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وكذلك تيسير وصول الوفود إلى سويسرا.

ومن المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة في بورغنشتوك. وقالت الوزارة: “اقترح هذا الموقع الوسطاء الباكستانيون والقطريون، وكذلك الولايات المتحدة وإيران”. وأضافت أن سويسرا تضطلع بدور الوسيط، وتعمل على تهيئة الشروط العملية والدبلوماسية اللازمة لعقد الاجتماع على أراضيها.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت، نقلاً عن مصادر إيرانية، بأن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ في سويسرا يوم الجمعة، مباشرة بعد توقيع الاتفاق الإطاري الذي جرى التفاوض عليه. ومن المنتظر أن تُختتم هذه المحادثات في غضون 60 يوماً، وفق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم.

وأضاف عراقجي أن إنهاء الحرب سيعني إنهاء ما وصفه بـ “الاحتلال الإسرائيلي” لأراض في لبنان. وقال إن إيران ستعتبر أي هجمات إسرائيلية جديدة على لبنان، أو أي استمرار للسيطرة على تلك الأراضي، انتهاكاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وبحسب مصادر أمريكية، وقّعت الولايات المتحدة وإيران بالفعل الاتفاق الإطاري إلكترونياً.

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