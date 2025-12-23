الدبيبة: تلقيت نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي بعد فقدان الاتصال بطائرته فوق أنقرة

القاهرة 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد، بعد فقدان الاتصال مع طائرته فوق العاصمة التركية أنقرة.

وقال الدبيبة في بيان “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه… إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية”، مشيرا إلى أن الحداد كان يرافقه عدد من مسؤولي الجيش وآخرون.

وأضاف البيان “هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب إذ فقدنا رجالا خدموا بلادهم بإخلاص وتفان وكانوا مثالا في الانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني”.

(تغطية صحفية جيداء طه ومحمد الجبالي- إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )