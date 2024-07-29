الدروز في حالة صدمة مع اقتراب الحرب بين إسرائيل وحزب الله من ديارهم

reuters_tickers

6دقائق

من عمار عوض وسليمان الخالدي

مجدل شمس (هضبة الجولان) (رويترز) – شعر كثيرون من أفراد الطائفة الدرزية في هضبة الجولان بالصدمة بعد أن فقدوا 12 طفلا وفتى في هجوم صاروخي مطلع هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من تبادل إطلاق الصواريخ والضربات الجوية بصورة يومية بين إسرائيل وجنوب لبنان منذ أشهر.

وقالت راية فخر الدين، أحد سكان قرية مجدل شمس الدرزية حيث كان الأطفال والفتيان الاثنا عشر يلعبون كرة القدم عندما سقط الصاروخ عليهم يوم السبت، إن السكان كانوا يشعرون بدرجة كبيرة من الأمان حتى عندما كانت الصواريخ تنطلق في أماكن أخرى.

وقالت “لقد كان الأمر بمثابة صدمة لأننا لم نشعر بأننا مستهدفون ولو لمرة واحدة خلال الأشهر التسعة الماضية، حتى عندما كانت تدوي صفارات الإنذار”.

وتتهم إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى مجدل شمس يوم الاثنين “برد قاس”.

وينفي حزب الله مسؤوليته عن قتل الأطفال، لكنه قال إنه شن ضربات على ما قال إنها أهداف عسكرية في مناطق قريبة من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وباعتبارهم أقلية عربية في إسرائيل ولبنان والأردن وسوريا وهضبة الجولان، يشغل الدروز مكانة خاصة في السياسة المعقدة في المنطقة.

وعلى النقيض من معظم الفلسطينيين من عرب 48 في إسرائيل، يخدم الكثير من الدروز في الشرطة والجيش الإسرائيليين بما يشمل الحرب في غزة، ووصل بعضهم إلى رتب عالية.

ولكن في هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي واسع، لا يزال كثيرون يعتبرون أنفسهم سوريين ويرفضون الجنسية الإسرائيلية.

وانعكس غموض الموقف الدرزي على الجنازة التي أقيمت يوم الأحد، حيث شارك الآلاف في توديع القتلى في مجدل شمس دون أن تظهر أي أعلام إسرائيلية أو سورية كما غاب الحديث السياسي إلى حد بعيد.

وقالت راية “الكثير من الدروز يشعرون بالغضب ولا يريدون أن يكونوا وقودا في هذه الحرب لأي طرف”.

وأدت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان ولكنها لم تصل حتى الآن إلى حد الحرب الشاملة التي يخشاها كثيرون الآن.

وبدأت هذه المواجهة بعد وقت قصير من الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واستنكر سلطان أبو جبل (62 عاما)، الذي يعمل ويعيش في مجدل شمس وفقد حفيدته في الهجوم، ما وصفها بأنها “حرب مجنونة”.

وأضاف “كلهم ناس أبرياء… شو ذنبي أنا إذا كان فيه مشاكل بين حزب الله ودولة إسرائيل؟”.

* السياسة الإقليمية حاضرة في الهجوم

لم تغب السياسة الإقليمية عن هذا الهجوم. ورغم أن الأطفال والفتيان الذين قتلوا في الغارة لا يحملون الجنسية الإسرائيلية على ما يبدو، فقد تعامل المسؤولون الإسرائيليون ومنهم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت معهم باعتبارهم مواطنين إسرائيليين.

وقال جالانت خلال زيارة لمجدل شمس “الطفل اليهودي الذي قتل على حدود غزة في السابع من أكتوبر والطفل الدرزي الذي قتل في هضبة الجولان هما الطفل نفسه. هؤلاء أطفالنا”.

وعلى الجانب الآخر من الخط الفاصل، قال الزعيم الدرزي في لبنان وليد جنبلاط، وهو خصم سابق لحزب الله لكنه تصالح مع الجماعة بعد ذلك، لقناة الجزيرة إن الادعاء الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق الصاروخ هو “افتراء”.

وفي الجانب السوري، صلى الشيخ الدرزي يوسف الجربوع على القتلى واتهم إسرائيل “بارتكاب مجازر يومية” في خطاب نشرته وسائل إعلام رسمية سورية مصحوبا بصورة تظهر العلمين السوري والدرزي خلفه وصورة للرئيس بشار الأسد حليف حزب الله.

وقالت لبنى البسيط، وهي ناشطة مناهضة للأسد في السويداء أكبر مدينة درزية في سوريا “الحادث يستغله جميع الأطراف”.

وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط “هناك تنافس. من هو الصوت الحقيقي للمجتمع الدرزي – هل هم الدروز الإسرائيليون الذين اندمجوا في إسرائيل ويخدمون في الجيش، أم هم اللبنانيون الذين يتخذون موقفا مناهضا لإسرائيل، وتحديدا جنبلاط الذي يعد زعيما تاريخيا للدروز”.

وبينما يتأهب لبنان لاحتمال شن ضربات إسرائيلية عليه من المتوقع أن تتجاوز ما شهدناه حتى الآن في الحرب، فإن الدروز في مجدل شمس لم يبق أمامهم سوى الانتظار.

وقال الشيخ سليم أبو جبل “بنتمني إنه تنتهي هذه الحرب وتكون هذه المجزرة آخر مجازر هذه الحرب المدمرة… نحن دعاة سلام لا نعتدي على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد”.