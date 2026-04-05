الدفاعات الإماراتية تعاملت مع 10 صواريخ و50 طائرة مسيرة الأحد

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت الأحد مع 10 صواريخ و50 طائرة مسيرة آتية من إيران في هجمات لم تسفر عن إصابات.

ونقلت وكالة (وام) عن وزارة الدفاع “أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم 5 أبريل 2026 مع 9 صواريخ باليستية و صاروخ جوال و50 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران”.

وأضافت “لم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية”.

الا أن حرائق اندلعت في مصنع للبتروكيماويات في أبوظبي إثر سقوط شظايا بعد اعتراض للدفاع الجوّي، لكنّ دون تسجيل إصابات على الفور، على ما أفاد مكتب أبوظبي للإعلام صباح الأحد.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية