الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت الاربعاء مع 17 صاروخا بالستيا و35 طائرةً مسيّرة

afp_tickers
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت الاربعاء مع 17 صاروخا بالستيا و 35 طائرة مسيرة آتية من إيران في هجمات لم تسفر عن إصابات، وذلك بعد ساعات من دخول هدنة لمدة أسبوعين حيز التنفيذ بين إيران والولايات المتحدة.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) ” أعلنت وزارة الدفاع أنه في 8 إبريل 2026، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 17 صاروخًا باليستياً و35 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران “.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان سابق “تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ البالستية، والجوالة والطائرات المسيرة”.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

