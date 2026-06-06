The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

6 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم السبت أن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأضافت رئاسة الأركان العامة في بيان “الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ندعو الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية