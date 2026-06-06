الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة
6 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئاسة الأركان العامة للجيش اليوم السبت أن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.
وأضافت رئاسة الأركان العامة في بيان “الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ندعو الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.
(تغطية صحفية أحمد طلبة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)