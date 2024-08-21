الدفاعات الروسية تصدّ هجوما كبيرا بالمسيّرات استهدف موسكو

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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 مسيّرة استهدفت موسكو في “أحد أكبر” الهجمات على العاصمة، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه “تم تدمير 11 مسيّرة” فوق موسكو والمنطقة المحيطة بها.

من جانبه، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن “هذه واحدة من أكبر المحاولات لمهاجمة موسكو بطائرات بدون طيار”، مؤكدا عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات.

ونادرا ما تتعرّض موسكو لهجمات بمسيرّات. وأفادت روسيا في أيار/مايو بأنها أسقطت طائرة بدون طيار خارج العاصمة، ما أدى إلى فرض قيود في مطارين رئيسيين في المدينة لمدة أقل من ساعة.

واستهدفت كييف مرارا منشآت النفط والغاز في روسيا منذ اندلع النزاع في 2022، على بعد مئات الكيلومترات عن حدودها، في إطار ما وصفته بأنه رد “منصف” على الهجمات التي استهدفت المنشآت التابعة لها المرتبطة بالطاقة.

وهاجمت مسيّرات أوكرانية منشأة لتخزين النفط في منطقة روستوف في جنوب روسيا الأحد، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقواته لاستهدافها منشآت نفطية في روسيا، مشيرا إلى أن من شأن الهجمات المساعدة على وضع “نهاية عادلة” للنزاع.

تأتي الهجمات الأخيرة في وقت تواصل أوكرانيا هجوما غير مسبوق عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية حيث تفيد بأنها باتت تسيطر على أكثر من 80 بلدة.

بور/بم-لين/غ ر