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الدفاع الإماراتية: تعرض ناقلتين لاستهداف إيراني بمضيق هرمز ومقتل شخص

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14 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الاثنين إن ناقلتين وطنيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية مما أسفر عن مقتل فرد وإصابة ثمانية آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق بهما. وتمت السيطرة على الحريق في الناقلتين.

ونددت الوزارة بهذا “الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكا خطيرا وخرقا واضحا للقانون الدولي”، وشددت على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد بما يضمن صون سيادتها وأمنها.

(تغطية صحفية إيناس العشري ومنة علاء الدين – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية