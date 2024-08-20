الدفاع المدني: 12 قتيلا بينهم طفلان بقصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الثلاثاء مقتل 12 شخصا بينهم طفلان على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة غرب مدينة غزة فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على مركز قيادة تابع لحركة حماس.

وقال الدفاع المدني في بيان محدث “طواقمنا تنتشل 12 شهيدا من مدرسة مصطفى حافظ التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة”.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق الثلاثاء انتشال “جثث خمسة رجال وطفلين” بعدما قصفت طائرة إسرائيلية الطابق الثاني من المبنى “الذي يؤوي آلاف النازحين”.

وقال بصل إن الضربة خلفت 15 جريحا.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى في المدرسة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف المدرسة لأنها “تضم مركز قيادة لحماس”.

وأضاف “استخدم إرهابيو حماس مركز القيادة والسيطرة لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة التابعين عن مقتل 93 شخصا وفق ما أفاد الدفاع المدني، في حين قال الجيش إن 31 ناشطا قتلوا في الغارة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة مدارس عدة في أنحاء قطاع غزة قال إنها تستخدم كمراكز قيادة تابعة لحماس وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

لجأ عشرات آلاف النازحين إلى المدارس منذ اندلاع الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس وأسفر عن مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، ما زال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية ردّا على الهجوم في قطاع غزة عن مقتل 40173 شخصا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي لا تفصّل عدد المقاتلين وعدد المدنيين. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

بور-سبح/ها/ص ك