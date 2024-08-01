الدفاع المدني الفلسطيني: مقتل 15 على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة بقطاع غزة

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(رويترز) – قال الدفاع المدني الفلسطيني يوم الخميس إن 15 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب 29 في قصف إسرائيلي لمدرسة دلال المغربي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وجاء القصف بينما تواصل القوات الإسرائيلية قتال المسلحين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال الجيش إنه استهدف مقاتلين يعملون في مجمع المدرسة وإن قادة ومقاتلي حماس استخدموه مخبأ.

وأردف في بيان “قبل الهجوم تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليص احتمال المساس بالمدنيين بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وغيرها من المعلومات الاستخباراتية”.

ولم يُقدم الجيش أي معلومات عن أي إصابات لكنه اتهم حركة حماس بتعمد العمل في بنية تحتية مدنية. وتنفي حماس استخدام مرافق مدنية مثل المستشفيات والمدارس لأغراض عسكرية.