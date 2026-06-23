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الدفاع المدني اللبناني: قتيلان بنيران إسرائيلية في الجنوب

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بيروت/القدس 23 يونيو حزيران (رويترز) – أفاد الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان بأن شخصين قتلا بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء، في أول إعلان عن قتلى بنيران إسرائيلية في لبنان منذ ثلاثة أيام.

ويصمد وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله المدعومة من إيران والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى حد كبير منذ يوم الأحد، وهي أطول فترة هدوء حتى الآن في الحرب الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص بالقرب من جرافة تعمل على فتح طريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا بجنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة التقرير.

وأصرت إيران على ضرورة أن يشمل الاتفاق المؤقت الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار الإسرائيلي في لبنان.

وجاء في بيان مشترك صدر أمس الاثنين في ختام محادثات أمريكية إيرانية بوساطة باكستانية وقطرية في سويسرا أن الطرفين اتفقا على تكوين “خلية لإنهاء الصراع” لضمان الالتزام بإنهاء الأعمال القتالية في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 4100 شخص، بينهم 773 امرأة وطفلا وعاملا في مجال الرعاية الصحية، منذ أن أطلق حزب الله النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار دعما لإيران. ولم تحدد الوزارة عدد القتلى من المقاتلين.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية أجبرت نحو 1.2 مليون شخص على النزوح.

ويشمل عدد القتلى الإسرائيليين في هذه الجولة من الأعمال القتالية مع حزب الله ما لا يقل عن 32 جنديا وأربعة مدنيين إسرائيليين.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وجنى شقير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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