الدفاع المدني بغزة: مقتل 12 فلسطينيا في غارتين اسرائيليتين

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قتل 12 فلسطينيا السبت في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس.

وقال محمود بصل “نُقل 4 شهداء وعدد من الجرحى على إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية عصرا واستهدفت مجموعة من المواطنين في شارع النفق في حي الدرج وسط مدينة غزة”.

وفي وقت سابق أكد بصل أن “ثمانية شهداء بينهم طفلان وامرأتان” قتلوا إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة حلاوة في بلدة جباليا في شمال القطاع.

وأضاف بصل أن الغارة الجوية أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا بينهم 19 طفلا، لافتا إلى أن هذه المدرسة التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي عدة مرات، تؤوي “آلاف النازحين”.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ غارة على المدرسة السبت. وقال في بيان إن القوات الجوية الإسرائيلية “نفذت ضربة دقيقة على الإرهابيين في مركز قيادة وسيطرة كان يستخدم سابقًا كمدرسة في جباليا”.

وقال إنه استهدف المبنى لأن “إرهابيي حماس استخدموا المدرسة للتخطيط وتنفيذ الهجمات”.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الضربات الإسرائيلية على المباني المدرسية التي تؤوي النازحين في غزة، حيث تتواصل الحرب منذ نحو خمسة عشر شهر.

وأثارت غارة على مدرسة تابعة للاونروا تؤوي آلاف النازحين، في وسط غزة في 11 ايلول/سبتمبر احتجاجات دولية بعد أن قالت الوكالة إن ستة من موظفيها كانوا بين القتلى الثمانية عشر الذين تم الإبلاغ عنهم.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالاختباء في المباني المدرسية حيث لجأ مئات آلاف النازحين، وهي تهم نفتها مرارا حركة حماس.

من جهة ثانية أعلت الدفاع المدني عن “توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ في مجافظة غزة ووسط القطاع وخان يونس عن العمل لعدم توفر قطع غيار وأجهزة الصيانة”.

وأوضح أن “الاحتلال دمر معظم المعدات وقطع الإصلاح التي كانت متوفرة، ودمر مخازن الدفاع المدني” في القطاع.

من ناحيتها قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان “بعد جهود استثنائية، أبلغنا من مؤسسات أممية بأنهم نجحوا في إدخال كميات من الوقود للمستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع، بما يضمن عدم حدوث أزمة على المدى القريب”.

وفي بيان أخر أعلنت وزارة الصحة أن قُتل 32 شخصا وأصيب 193 شخصا، في قطاع غزة خلال 48 ساعة حتى صباح السبت ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 46537 منذ اندلاع الحرب. مبينة أن ما لا يقل عن 109571 فلسطينيا أصيبوا خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل. ولا تشتمل هذه الإحصائية على الفلسطينيين الذين قتلوا السبت.

وأكدت الوزارة أنه تمت إضافية “499 شهيدا استشهدوا خلال الشهور الأخيرة” للاحصائية التراكمية العامة، “بعد اكتمال بياناتهم”.

وقال مصدر في قسم الحاسوب المركزي في الوزارة لفرانس برس إن “الوزارة انتهت اليوم من اكمال كافة ملفات الشهداء ال499 والانتهاء من البيانات الشخصية لهم وسبب الاستشهاد والدفن”.

ع ز/شي/ص ك