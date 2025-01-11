الدفاع المدني بغزة: مقتل 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على جباليا

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قتل ثمانية أشخاص السبت بينهم طفلان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة وفق ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس.

وقال محمود بصل إن “ثمانية شهداء بينهم طفلان وامرأتان” قتلوا إثر غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة “حلاوة” في بلدة جباليا في شمال القطاع.

وأضاف بصل أن الغارة الجوية أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا بينهم 19 طفلا، لافتا إلى أن هذه المدرسة التي تعرضت للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي عدة مرات، تؤوي “آلاف النازحين”.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ غارة على المدرسة السبت. وقال في بيان إن القوات الجوية الإسرائيلية “نفذت ضربة دقيقة على الإرهابيين في مركز قيادة وسيطرة كان يستخدم سابقًا كمدرسة في جباليا”.

وقال إنه استهدف المبنى لأن “إرهابيي حماس استخدموا المدرسة للتخطيط وتنفيذ الهجمات”.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الضربات الإسرائيلية على المباني المدرسية التي تؤوي النازحين في غزة، حيث تتواصل الحرب منذ نحو خمسة عشر شهر.

وأثارت غارة على مدرسة تابعة للاونروا تؤوي آلاف النازحين، في وسط غزة في 11 ايلول/سبتمبر احتجاجات دولية بعد أن قالت الوكالة إن ستة من موظفيها كانوا بين القتلى الثمانية عشر الذين تم الإبلاغ عنهم.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالاختباء في المباني المدرسية حيث لجأ مئات آلاف النازحين، وهي تهم نفتها مرارا حركة حماس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن قُتل 32 شخصا في قطاع غزة خلال 48 ساعة حتى صباح السبت ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 46537 منذ اندلاع الحرب. مبينة أن ما لا يقل عن 109571 فلسطينيا أصيبوا خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل.

ع ز/شي/ص ك