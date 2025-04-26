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الدفاع المدني في غزة:  أكثر من 30  مفقودا في ضربة إسرائيلية على غزة

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أن غارة إسرائيلية على مدينة غزة فجرا قتلت أربعة أشخاص على الأقل، ويخشى أن “أكثر من 30” شخصا ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “طواقمنا تمكنت من انتشال 4 شهداء و5 إصابات” إثر غارة استهدفت منزلا جنوب مدينة غزة، مشيرا إلى أن هناك “ما يزيد عن 30” شخصا تحت الأنقاض “لم تتمكن  طواقمنا من الوصول إليهم بسبب انعدام المعدات” اللازمة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي استأنف قبل أكثر من شهر هجومه ضد حماس في أنحاء قطاع غزة.

وقُتل منذ تجدد القصف والمعارك ما لا يقل عن 2062 فلسطينيا، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس الجمعة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51439 قتيلا على الأقل، وفقا للوزارة.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم توفوا أو قتلوا.

ستر-بهي/شي/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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