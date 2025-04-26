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الدفاع المدني في غزة: 17 قتيلا على الأقل بضربات إسرائيلية في القطاع

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 17 شخصا على الأقل صباح السبت بضربات إسرائيلية في قطاع غزة، عدد كبير منهم في قصف طال منزلا وطمر ساكنيه تحت أنقاضه.

سقط العدد الأكبر من القتلى فجرا بضربة أصابت منزل عائلة الخور في حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، في شمال القطاع وفق الدفاع المدني.

وأفاد المسؤول في الجهاز محمد المغير وكالة فرانس برس نقلا عن إفادات جيران بمقتل عشرة أشخاص وفقدان نحو 20 جراء قصف منزل عائلة الخور.

وأظهرت لقطات لفرانس برس فلسطينيين يعملون على إحداث فجوة في الركام لإخراج جثة.

وقالت أم وليد الخور “كنا نائمين مع أطفالنا، ومن دون أي إنذار، رأينا الدار تنهار علينا. كان هناك صراخ، وأولئك الذين كانوا على قيد الحياة كانوا يستغيثون، لكن أحدا لم يأتِ. تمكنا من إخراج نحو 15 شخصا، جميعهم قضوا اختناقا، جميعهم أبرياء”.

وتابعت “غالبية القتلى من الأطفال، قضوا اختناقا من جراء القصف”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي استأنف قبل أكثر من شهر غاراته في مختلف أنحاء قطاع غزة في المواجهة مع حركة حماس.

وقُتل منذ تجدد القصف والمعارك ما لا يقل عن 2062 فلسطينيا، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس الجمعة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51439 قتيلا على الأقل، وفقا للوزارة.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم توفوا أو قتلوا.

ستر-بهي/شي-ود/ص ك

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