الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء مقتل ثلاثة صحافيين في قصف إسرائيلي أحدهم صحافي مستقل يعمل مع وكالة فرانس برس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “مشتبها بهم”.

ويشهد القطاع منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وقفا هشا لاطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أميركية بعد عامين من الحرب المدمرة.

وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بخرق الاتفاق.

وقال الدفاع المدني في بيان “نقلت جثامين الشهداء الثلاثة الصحافيين الذين قتلوا إثر قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح” في وسط قطاع غزة المُحاصر والمدمّر.

واوضح المصدر نفسه أن الصحافيين هم محمد قشطة وعبد الرؤوف شعث وأنس غنيم.

وكان شعث يعمل لصالح وكالة فرانس برس كمصور صحافي، لكنه لم يكن في مهمة لصالح الوكالة أثناء الغارة الإسرائيلية.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مشتبها بهم كانوا يشغلّون “طائرة مسيّرة تابعة لحماس” وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “عقب رصد الطائرة المسيّرة، وبسبب التهديد الذي شكلته على القوات، ضرب (الجيش الإسرائيلي) بدقة المشتبه بهم الذين قاموا بتشغيل الطائرة”.

وأكد الجيش أن التفاصيل قيد المراجعة.

وكان الدفاع المدني أفاد بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة “استهدفت سيارة مدنية قرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة”.

وأفاد شاهد عيان بأن الصحافيين كانوا “يستخدمون طائرة مسيّرة في تصوير توزيع المساعدات التي تقدمها اللجنة المصرية في منطقة الزهراء … عندما تم استهداف سيارة جيب كانت معهم بصاروخ”.

وبلغ إجمالي القتلى في غزة منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 466 شخصا، وفق وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع. وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ثلاثة من عناصره خلال الفترة نفسها.

ووفقا لبيانات منظمة مراسلون بلا حدود، قتلت القوات الإسرائيلية بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الأول ديسمبر 2025، ما لا يقل عن 29 صحافيا فلسطينيا.

وكانت أكثر الهجمات دموية عندما نفذ الجيش الإسرائيلي هجوم “الضربة المزدوجة” على مستشفى في جنوب غزة يوم 25 آب/أغسطس 2025 والذي أسفر عن مقتل خمسة صحافيين، من بينهم اثنان يساهمان في إنتاج مواد صحافية في وكالات أنباء دولية مثل رويترز وأسوشيتد برس.

ومنذ بداية حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد هجوم مباغت شنته حماس على جنوب إسرائيل، قُتل نحو 220 صحافيًا، مما يجعل إسرائيل أكبر قاتل للصحافيين في العالم لثلاث سنوات متتالية، وفقًا لبيانات مراسلون بلا حدود.

الأسبوع الماضي، أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة في غزة، قائلًا إنها تهدف إلى تمهيد الطريق لإعادة الإعمار ونزع السلاح من جميع الفصائل المسلحة في المنطقة.

